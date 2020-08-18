В мире уже более 22 миллионов случаев коронавируса

По состоянию на утро 18 августа в мире зафиксировано более 22 млн случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает сайт Worldometer.

Как отмечается, всего из 22 049 426 случаев COVID-19 летальных 777 439 случаев, 14 791 860 человек выздоровели. 1% или 62 074 больных в мире находятся в серьезном или критическом состоянии.

Коронавирус зафиксировали в 213 странах и территориях.

За минувшие сутки в мире от COVID-19 умерли 4 297 человек.

Лидерами по количеству больных COVID-19 в мировой статистике являются США (5 612 027), Бразилия (3 363 235), Индия (2 701 604) и Россия (927 745).

За ночь было зарегистрировано 5 943 новых случая, из них 3571 в Мексике и более 800 в Боливии.

Также с началом новых суток в мире в результате пандемии коронавируса умерли 363 человека, наибольшее их количество приходится на Мексику - 266.