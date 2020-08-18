Трамп назвал Путина «шахматистом мирового класса»

Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и турецкий лидер Тайип Эрдоган являются «шахматистами мирового класса», а бывший вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах. Такое мнение высказал в понедельник лидер Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин. Трансляцию его выступления вели американские новостные телекомпании.

«Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си, Ким Чен Ын, президент Турции Эрдоган — все они шахматисты мирового класса», — отметил президент. Он утверждал, что Байден не сможет с ними работать на равных, так как «его лучшие годы в политике не были такими уж замечательными».

«Они только и мечтают о Джо Байдене», — полагает Трамп. Он добавил, что Тегеран якобы также хочет победы демократа на президентских выборах. «Если мы выиграем и когда мы выиграем, мы немедленно заключим сделку с Ираном», — считает лидер Белого дома.

По его версии, у Байдена «нет опыта» ведения переговоров с Пекином. «Китай завладеет Соединенными Штатами», если победу на ноябрьских выборах одержит бывший вице-президент, считает Трамп. «Никто из президентов США не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией», — утверждал он.

Выборы президента намечены на 3 ноября. Кандидатом от демократов на них, как ожидается, будет Байден, от республиканцев — Трамп.