Лукашенко раздал награды силовикам

Президент Беларуси Александр Лукашенко наградил большую группу представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» трех степеней. Соответствующий указ белорусского президента опубликован во вторник на национальном правовом интернет-портале.

Указом Лукашенко, подписанным 13 августа, награждены более 300 человек. Среди награжденных медалью «За безупречную службу I степени» заместитель командующего Внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков.

Выборы главы государства в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которую называли его основным соперником, она не признала результаты выборов. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка.