Сейм Литвы не признал Лукашенко президентом Беларуси

Сейм Литвы не признал результаты голосования на выборах президента в Беларуси и не считает Александра Лукашенко настоящим победителем голосования. Об этом пишет издание «Белсат» на своем канале в Телеграмм.
«Литовский сейм не признал Лукашенко президентом Беларуси», — пишет издание.
9 августа в Беларуси состоялись выборы президента страны, Александр Лукашенко, который правит страной с 1994 года, участвовал в них уже в шестой раз.
14 августа ЦИК объявила Лукашенко победителем. Согласно официальным данным, он получил 80%, а Светлана Тихановская — 10% голосов избирателей.
ЕС отказался признавать результаты выборов и анонсировал санкции против чиновников режима Лукашенко. Александра Лукашенко поздравили с победой только лидеры РФ, Китая, Молдовы и Армении.
При этом сама Тихановская сейчас находиться в Литве. 15 августа ее штаб приступил к формированию координационного совета «для передачи власти в стране».
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