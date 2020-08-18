Премьер Беларуси заявил, что все предприятия страны работают в штатном режиме

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявил, что предприятия реального сектора экономики республики в настоящее время работают в штатном режиме.
«На сегодняшний день все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме. Конвейеры нигде не остановлены», — сказал Головченко журналистам во вторник. Видео его подхода распространено пресс-службой Совмина.
«У нас нет ни одного закрытого предприятия», — заявил он.
Головченко также полагает, что пока нет оснований говорить, что национальная экономика понесла какие-то потери или убытки из-за складывающейся ситуации.
«Если какое-то предприятие остановится полностью, конечно, этот ущерб может быть оцифрован — количество недопоставленной продукции, невыпущенной продукции. Но пока об этом речи не идет, и нет оснований говорить, что сейчас национальная экономика понесла какие-то потери или убытки», — отметил он.
При этом премьер-министр признал, что на некоторых предприятиях есть группы протестно настроенных сотрудников. Они, по мнению Головченко, пытаются «выдать свои протестные настроения за массовое движение». «Ситуация совсем не такая — люди хотят работать, люди хотят зарабатывать», — заявил он.
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