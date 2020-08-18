Еще в некоторых городах Беларуси прошли митинги в поддержку Лукашенко

Многотысячные митинги в поддержку президента Беларуси Александра Лукашенко проходят во вторник в Могилеве, Гомеле и ряде других населенных пунктов страны. Об этом свидетельствуют фото- и видеоматериалы, опубликованные в Telegram-канале агентства БелТА.
В митингах участвуют люди с красно-зелеными флагами Беларуси, они держат плакаты: «Беларусь не отдадим», «Мы здесь, чтобы защитить страну», «За мир в наших семьях», «Мы за батьку». Во время митинга в Могилеве над площадью Ленина пролетел вертолет с флагом Белоруссии. Также флаг во всю высоту фасада вывесили на здании Могилевского областного исполкома.
Митингующие в Гомеле принесли полотнище государственного флага длиной в несколько десятков метров.
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