За сутки в больницы с коронавирусом попали почти 500 человек

За сутки 18 августа в Украине был установлен не только антирекорд по количеству новых случаев коронавирусной болезни, но и печальный рекорд по количеству госпитализированных: во вторник в больницы попали 463 больных с коронавирусом.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 августа.
По словам министра, 463 человека были госпитализированы за последние сутки.
Из рекордных 1 967 новых больных — 121 ребенок и 105 медработников. За все время пандемии из 96 403 людей, у которых обнаружили коронавирус, 6 602 были дети, 9 923 — медработники.
За последние сутки было совершено 37 771 тестирований, из них 19 591 методом ПЦР и 18 180 методом ИФА.
«COVID набирает обороты, мы видим эту тенденцию последний месяц. Мы очень быстро перешли рубеж в тысячу больных в сутки, сейчас мы приближаемся к двум тысячам больных. Все возможности медицины работают сейчас на оказание помощи больным COVID-19, но очень важно, чтобы мы предупреждали это заболевание. Это возможно достичь только одним способом — соблюдать правила, которые мы установили», — отметил он.
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