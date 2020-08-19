Минздрав за сутки провел рекордное количество тестов на коронавирус

18 августа было проведено 19 591 исследование на коронавирусную инфекцию методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), что на 29,6% больше по сравнению с предыдущими сутками, и 18 180 исследований методом иммуноферментного анализа (ИФА) на антитела к коронавирусу, что на 38% больше по сравнению с 17 августа.

Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

«За предыдущие сутки в общем было проведено 37 771 тестирование, из них 19 591 методом ПЦР, а также 18 180 методом ИФА», — сказал он.

Всего с начала года было проведено 1 335 000 исследований на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.

В вирусологическую референс-лабораторию Центра общественного здоровья по состоянию на утро 19 августа поступило 2 361 сообщение о подозрении на COVID-19, а всего с начала 2020 года поступило 154 246 сообщений о подозрении на заболевание.

Напомним, что количество заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Киевской области 18 августа по сравнению с предыдущими сутками увеличилось на 65 человек до 4 685, умерших — на 1 человека до 81.

Также в Украине новый рекорд по заболеваемости коронавирусом — почти 2 тыс. случаев за сутки.