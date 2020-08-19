Лидеры ЕС начали экстренный саммит по Беларуси

Главы государств и правительств 27 стран ЕС начали экстренный саммит в формате видеоконференции по Беларуси, созванный по инициативе Польши и Литвы. Об этом сообщил в среду представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.

«Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась», — написал он в Twitter. Переговоры проходят в закрытом режиме.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на своей странице в Twitter после начала экстренной видеоконференции, что саммит призовет руководство Беларуси отвечать на волю народа.

«Сегодня лидеры обсудят, как наилучшим образом отвечать на развивающуюся ситуацию в Беларуси. Насилие должно прекратиться и мирный диалог должен быть запущен. Руководство Беларуси должно отвечать на волю народа», — заявил он.