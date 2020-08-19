Лидеры ЕС начали экстренный саммит по Беларуси

Главы государств и правительств 27 стран ЕС начали экстренный саммит в формате видеоконференции по Беларуси, созванный по инициативе Польши и Литвы. Об этом сообщил в среду представитель главы Европейского совета Шарля Мишеля Баренд Лейтс.
«Видеоконференция лидеров ЕС по Белоруссии началась», — написал он в Twitter. Переговоры проходят в закрытом режиме.
Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил на своей странице в Twitter после начала экстренной видеоконференции, что саммит призовет руководство Беларуси отвечать на волю народа.
«Сегодня лидеры обсудят, как наилучшим образом отвечать на развивающуюся ситуацию в Беларуси. Насилие должно прекратиться и мирный диалог должен быть запущен. Руководство Беларуси должно отвечать на волю народа», — заявил он.
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