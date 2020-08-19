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Разумков созывает внеочередную сессию Рады

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Разумков созывает внеочередную сессию Рады

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 11:00 25 августа, сообщает Аппарат Верховной Рады.

Так, в связи с предложением президента Украины, поданном в соответствии с ч.2 ст.83 Конституции Украины, о созыве внеочередной сессии Верховной Рады 9 созыва и в соответствии с ч.2 ст.83 Конституции Украины, ч.2 ст.11 Регламента Верховной Рады, принято решение созвать внеочередную сессию парламента на 11:00 25 августа.

Согласно распоряжению Разумкова, планируется рассмотрение на сессии следующих вопросов:

— проект закона Украины о внесение изменений в закон Украины «О государственно бюджете Украины на 2020 год» (№ 3963);

— проект закона Украины о внесение изменений в ст.6 закона Украины «О государственно бюджете Украины на 2020 год» (№ 3659);

— проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (№ 3994);

— проект закона Украины о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (№ 0063)

— проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения «Европейские дороги Украины III (проект «Развитие трансъевропейской транспортной сети)» между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0055);

— проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (проект «Транспортная связь в Украине — фаза И») между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0056).

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В связи с этим комитетам Верховной Рады в согласовании с предметами их ведения поручено обеспечить подготовку для рассмотрения на внеочередной сессии перечисленных выше вопросов.

Аппарату Верховной Рады необходимо обеспечить публикацию в газете «Голос Украины» текста распоряжения и информирование народных депутатов Украины.

Верховная Рада, Дмитрий Разумков
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