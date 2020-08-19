Украина оштрафовала российские авиакомпании на 14,5 млрд из-за полетов над Крымом

С 2014 года Украина оштрафовала российские авиакомпаний из-за полетов над Крымом на 14,5 миллиардов гривен.
Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета Министров в среду, передают Українськi Новини.
«Если мы говорим о Крыме, то с 2014 года наша Госавиаслужба вынесла 107 тыс. постановлений о наложении штрафов на 14,5 млрд гривен за то, что российские авиакомпании летают над территорией Крыма. Понятно, что в такой ситуации ни о каком сотрудничестве со страной-агрессором речи идти однозначно не может», — сказал он.
Шмыгаль сообщил, что украинское правительство продолжает политику выхода из разного рода соглашений о сотрудничестве в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) и денонсирует соглашение о радионавигационном обеспечении в СНГ (от 12 марта 1993 года) и еще ряд соглашений, касающихся гражданской авиации в рамках СНГ.
Премьер отметил, что Украина является частью соответствующих международных и двухсторонних договоров авиации и поэтому денонсация этих соглашений с СНГ является в первую очередь ответом на нарушение Россией норм международного права и аннексию части украинских территорий.
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