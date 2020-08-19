Стоимость Apple впервые превысила $2 триллиона

Apple Inc. стала первой публичной компанией США, капитализация которой превысила отметку в $2 трлн.

Акции Apple в ходе торгов достигали отметки $468,09. По данным на 18:50 по Киеву, цена бумаг составляла $466,81.

Два года назад рыночная стоимость компании впервые поднялась выше $1 трлн — здесь Apple тоже стала первой.

С начала текущего года акции Apple подорожали на 60%. Бумаги компании должны завершить торги в среду на уровне $467,77 и выше, чтобы капитализация компании превысила отметку в $2 трлн на закрытие рынка, пишет MarketWatch.

Эксперты ожидают, что к Apple в клубе компаний с капитализацией выше $2 трлн в скором времени могут присоединиться и другие технологические компании — Amazon и Microsoft Corp. Рыночная стоимость Amazon в настоящее время составляет $1,66 трлн, Microsoft — $1,6 трлн.