Стоимость Apple впервые превысила $2 триллиона

Apple Inc. стала первой публичной компанией США, капитализация которой превысила отметку в $2 трлн.
Акции Apple в ходе торгов достигали отметки $468,09. По данным на 18:50 по Киеву, цена бумаг составляла $466,81.
Два года назад рыночная стоимость компании впервые поднялась выше $1 трлн — здесь Apple тоже стала первой.
С начала текущего года акции Apple подорожали на 60%. Бумаги компании должны завершить торги в среду на уровне $467,77 и выше, чтобы капитализация компании превысила отметку в $2 трлн на закрытие рынка, пишет MarketWatch.
Эксперты ожидают, что к Apple в клубе компаний с капитализацией выше $2 трлн в скором времени могут присоединиться и другие технологические компании — Amazon и Microsoft Corp. Рыночная стоимость Amazon в настоящее время составляет $1,66 трлн, Microsoft — $1,6 трлн.
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