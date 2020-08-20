Врач рассказал о состоянии российского оппозиционера Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится на аппарате искусственной вентиляции легких в стабильно тяжелом состоянии, сообщил журналистам в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.
Навальному стало плохо на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, и политика на «скорой» отвезли в больницу. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. По ее данным, он в коме.
«Пациент находится у нас в больнице на ИВЛ. Состояние его стабильное, тяжелое», — заявил Калиниченко.
Диагноз Навальному пока не поставлен. Ранее Калиниченко отметил, что пока проводится симптоматическое лечение, есть несколько диагнозов, «которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения». Проводятся исследования, чтобы понять, что именно произошло.
Перед полетом Навальный пил чай в кофейне в аэропорту Томска. На борту самолета, по данным авиакомпании S7, Навальный ничего не ел и не пил.
Проверку по факту случившегося начала транспортная полиция. Кроме того, юристы Фонда борьбы с коррупцией решили подать заявление в Следственный комитет — они считают, что случившееся подпадает под статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».
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