Врач рассказал о состоянии российского оппозиционера Навального

Российский оппозиционер Алексей Навальный находится на аппарате искусственной вентиляции легких в стабильно тяжелом состоянии, сообщил журналистам в четверг заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи № 1 Анатолий Калиниченко.

Навальному стало плохо на борту самолета, когда он летел из Томска в Москву. Борт экстренно приземлился в Омске, и политика на «скорой» отвезли в больницу. Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш предположила, что у Навального токсическое отравление. По ее данным, он в коме.

«Пациент находится у нас в больнице на ИВЛ. Состояние его стабильное, тяжелое», — заявил Калиниченко.

Диагноз Навальному пока не поставлен. Ранее Калиниченко отметил, что пока проводится симптоматическое лечение, есть несколько диагнозов, «которые исключаются, подтверждаются или находятся в процессе уточнения». Проводятся исследования, чтобы понять, что именно произошло.

Перед полетом Навальный пил чай в кофейне в аэропорту Томска. На борту самолета, по данным авиакомпании S7, Навальный ничего не ел и не пил.

Проверку по факту случившегося начала транспортная полиция. Кроме того, юристы Фонда борьбы с коррупцией решили подать заявление в Следственный комитет — они считают, что случившееся подпадает под статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля».