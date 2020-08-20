В Беларуси завели дело о захвате власти по факту создания оппозиционного совета

Генеральная прокуратура Беларуси возбудила уголовное дело по статье «Захват власти» Уголовного кодекса по факту создания оппозицией Координационного совета. Об этом сообщили в четверг СМИ в надзорном ведомстве страны.

Уголовное дело возбуждено по статье 361 Уголовного кодекса, отметили в прокуратуре. Эта статья УК предусматривает ответственность «за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь». Максимальная санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы до пяти лет.

Комментируя, в свою очередь, создание группой граждан Беларуси Координационного совета, генпрокурор Александр Конюк заявил, что «создание подобных органов законодательством не предусмотрено, а их деятельность является неконституционной».