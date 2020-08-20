Банковская система Украины остается прибыльной

Платежеспособные банки Украины в июле 2020 года получили 4,599 млрд грн чистой прибыли, что на 19,2% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (5,69 млрд грн), свидетельствуют данные, размещенные на сайте Национального банка Украины в четверг.
Согласно им, за семь месяцев чистая прибыль банков уменьшилась на 22,7% – до 28,389 млрд грн к соответствующему показателю годом ранее (36,727 млрд грн).
Указывается, что доходы банков за январь-июль увеличились на 5,4% к аналогичному периоду в прошлом году – до 149,109 млрд грн. В том числе результат от переоценки и от операций купли-продажи вырос в 1,8 раза (до 19,293 млрд грн), комиссионные доходы – на 6,8% (до 37,116 млрд грн), тогда как процентные доходы сократились на 2,5% (до 87,458 млрд грн).
Расходы банковской системы за семь месяцев 2020 года составили 120,72 млрд грн, что на 15,3% больше, чем за аналогичный период 2019 года. В частности, отчисления в резервы возросли в три раза (до 19,1 млрд грн), комиссионные расходы – на 26,8% (до 12,753 млрд грн), а процентные – сократились на 9,4% (до 39,406 млрд грн).
Как сообщалось, за первое полугодие 2020 года украинские банки получили 23,79 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного прошлогоднего показателя. В частности, прибыль банковской системы за январь составила 6,592 млрд грн, за февраль – 9,285 млрд грн, за март – 244 млн грн (на фоне резкого роста объемов отчислений в резервы), за апрель – 9,087 млрд грн, за май – 3,756 млрд грн, а в июне банки получили 5,174 млрд грн убытка.
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