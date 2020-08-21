Региональные газсбыты продают газ населению дешевле Нафтогаза

Региональные газовые компании (газсбыты) определили цену природного газа для населения в августе в 4,49 грн за куб м и предложили своим клиентам принять участие в акции «Твоя энергонезависимость», выкупив необходимый запас газа на зиму по акционной летней цене 4,49 грн за куб м.
Акция проводится с 15 августа по 30 сентября 2020 года, а использовать собственный запас газа потребитель сможет с 1 октября этого года до 31 марта 2021 года. Воспользоваться акционным предложением и пополнить зимний запас можно неограниченное количество раз в течение всего периода действия акции. При заключении договора в период с 15 по 31 августа, стоимость газа для участников акции составит 4,49 грн за куб м.
Стоимость ресурса, предложенная газсбытами для украинцев в 4,49 грн за куб м, ниже объявленного ранее ГК «Нафтогаз Украины» тарифа «Годовой» в 4,73 грн за куб м.
Напомним, с 1 августа Кабинет Министров отменил механизм гарантированного обеспечения населения природным газом по регулируемым ценам. Такое решение правительства предполагает, что стоимость голубого топлива отныне будет формироваться на основании рыночных механизмов.
С 2015 года природный газ для 8,5 миллионов украинских семей поставляют региональные газовые компании (газсбыты), которые были определены правительством поставщиками со специальными обязательствами (ПСО). На протяжении последних пяти лет они обеспечивают украинцев ресурсом, предоставляя сервисы в 16 регионах Украины через сеть центров по обслуживанию клиентов, а также онлайн сервис 104.ua, который позволяет потребителю, не выходя из дома передавать показания счетчика и оплачивать счета за газ.
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