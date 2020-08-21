Тихановская назвала условие своего возвращения в Беларусь

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская вернется на родину, когда будет чувствовать себя там в безопасности. Об этом она заявила в пятницу на пресс-конференции в Вильнюсе.
«Я люблю Беларусь и вернусь туда, когда буду чувствовать там себя в безопасности», — ответила она на вопрос журналиста.
Во вторник доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, которая входит в Координационный совет оппозиции Беларуси, выразила уверенность, что экс-кандидат вернется на родину в ближайшее время, поскольку ей в стране «сейчас ничего не угрожает». Впоследствии она заявила, что решение об отъезде принимала самостоятельно. Однако представители оппозиции настаивали на том, что это было сделано под давлением.
Тихановская также заявила, что поддерживает мирные протесты и надеется на диалог с властью. «Очень надеюсь, что здравый смысл возобладает, что народ будет услышан, что власти выйдут на диалог и состоятся те самые новые честные выборы», — сказала она.
Кроме того, бывший кандидат в президенты Беларуси информировала, что российские власти не пытались связаться с ней. «Попыток связаться со мной не было», — сказала она, отвечая на вопрос, были ли со стороны Москвы попытки связаться с ней по поводу происходящего в Беларуси.
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