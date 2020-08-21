Зеленский в День независимости примет участие в торжествах в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена примут участие в торжественных мероприятиях в центре Киева по случаю 29-й годовщины независимости Украины в понедельник, 24 августа, сообщается на сайте главы государства.
«В Киеве на Михайловской площади глава государства с супругой присоединятся к церемонии памяти павших защитников Украины. На Софийской площади президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды», — говорится в сообщении.
Начало мероприятий запланировано на 9.00.
Отметим, что в то же время возле станции метро «Университет» в центре Киева начнется сбор участников Марша защитников Украины, Марша независимости и марша общественной организации «Объединенные войной, 90-й батальон». Запланировано шествие по бульвару Шевченко и ул.Крещатик, а также акции на Майдане Независимости, Европейской площади и Аллее Героев Небесной сотни.
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