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Названы самые влиятельные люди Украины: в топ-5 Зеленский, Ахметов и Медведчук

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Названы самые влиятельные люди Украины: в топ-5 Зеленский, Ахметов и Медведчук

Журнал «Новое время» опубликовал рейтинг «Топ-100 самых влиятельных людей Украины». В первую десятку рейтинга вошли ряд политиков и бизнесменов, а именно: Владимир Зеленский, президент Украины, Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, Арсен Аваков, глава МВД, Андрей Ермак, глава Офиса президента, Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы «Приват», Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group, Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Полная десятка выглядит так:

1. Владимир Зеленский, президент Украины;

2. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;

3. Арсен Аваков, глава МВД;

4. Андрей Ермак, глава Офиса президента;

5. Виктор Медведчук, украинский политик и бизнесмен, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;

6. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы «Приват»;

7. Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии «Европейская солидарность»;

8. Сергей Шефир, первый помощник президента;

9. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;

10. Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.

Отметим, что в первую десятку не попали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер ВР Дмитрий Разумков. Они находятся на 11-м и 12-м месте соответственно. Также в двадцатке — Виталий Кличко, мэр Киева, Максим Степанов, министр здравоохранения, Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.

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Замыкают сотню самых влиятельных украинцев Андрей Курков, писатель, и украинские медики. Они находятся на 99-м и 100-м месте соответствен

Ринат Ахметов, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, рейтинг
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