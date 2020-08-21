Названы самые влиятельные люди Украины: в топ-5 Зеленский, Ахметов и Медведчук

Журнал «Новое время» опубликовал рейтинг «Топ-100 самых влиятельных людей Украины». В первую десятку рейтинга вошли ряд политиков и бизнесменов, а именно: Владимир Зеленский, президент Украины, Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, Арсен Аваков, глава МВД, Андрей Ермак, глава Офиса президента, Виктор Медведчук, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы «Приват», Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group, Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.
Полная десятка выглядит так:
1. Владимир Зеленский, президент Украины;
2. Ринат Ахметов, владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины;
3. Арсен Аваков, глава МВД;
4. Андрей Ермак, глава Офиса президента;
5. Виктор Медведчук, украинский политик и бизнесмен, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь»;
6. Игорь Коломойский, совладелец финансово-промышленной группы «Приват»;
7. Петр Порошенко, экс-президент, бизнесмен, депутат IX созыва ВР от партии «Европейская солидарность»;
8. Сергей Шефир, первый помощник президента;
9. Виктор Пинчук, бизнесмен, основатель EastOne Group;
10. Ирина Венедиктова, генеральный прокурор.
Отметим, что в первую десятку не попали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и спикер ВР Дмитрий Разумков. Они находятся на 11-м и 12-м месте соответственно. Также в двадцатке — Виталий Кличко, мэр Киева, Максим Степанов, министр здравоохранения, Александр Ярославский, владелец и президент группы DCH.
Замыкают сотню самых влиятельных украинцев Андрей Курков, писатель, и украинские медики. Они находятся на 99-м и 100-м месте соответствен
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