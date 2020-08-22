В Киеве на время проведения праздничных мероприятий перекроют центральные улицы

В связи с проведением массовых мероприятий в центре Киева 23-24 августа по случаю празднования Дня государственного флага и Дня независимости Украины, движение транспорта будет ограничено.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, движение автомобилей будет перекрыто с 16:00 23 августа до завершения мероприятий 24 августа по следующим столичным улицам: улица Трехсвятительская; Владимирская; Михайловская; Малая Житомирская; проезд Владимирский.

Кроме того, движение автомобилей будет ограничено при проведении мероприятий по улицам Владимирская; Большая Житомирская; Десятинная; Малая Житомирская и переулок Рыльский.