В Польше за сутки подтверждены 900 новых случаев коронавируса

В Польше за минувшие сутки подтверждены 900 новых случая инфицирования коронавирусом COVID-19, 13 человек из числа ранее заболевших скончались, выздоровели 632 человека.
Ранее, 21 августа, был антирекорд — 903 новых случая заражения, 20 августа было 767 новых заболевших, 19 августа — 735 человек, 18 августа — 597 случаев инфицирования.
Количество активных больных в стране в пятницу составляет 17 569 человек, что на 255 человек больше, чем сутками ранее.
Всего с начала пандемии в Польше зафиксированы 61 181 случай инфицирования коронавирусом, умерли 1951 человек, выздоровели 41 661 человек.
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