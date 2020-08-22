Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers Джек Шерман

Бывший гитарист известной группы Red Hot Chili Peppers Джек Шерман умер в 64-летнем возрасте.
Об этом сообщает ВВС.
Шерман присоединился к американской рок-группе Red Hot Chili Peppers во время ее первого тура в США в 1984 году, а также был соавтором песен для их второго альбома.
Причину его смерти не называют.
В декабре 1983 года Шерман заменил Гиллела Словака, гитариста и одного из основателей Red Hot Chili Peppers. Словак вернулся в группу в 1985 году.
В 2012 году Шермана не включили, как других членов группы, в Зал славы рок-н-ролла. Он раскритиковал это решение, сказав журналу Billboard, что чувствует себя «оскорбленным».
«Очень больно видеть весь этот праздник и быть при этом исключенным», — сказал он тогда.
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