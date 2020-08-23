В Украине подтвердили 1987 новых случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 23 августа лабораторно подтверждены 104 958 случаев COVID-19, из них за сутки - 1987.

Об этом сообщает Минздрав в Фейсбук.

В течение суток зафиксировано 27 новых летальных исходов. Выздоровели - 500 человек.

Всего в Украине зарегистрирована 2271 смерть от COVID-19. Выздоровели - 52 235.

Как сообщалось, накануне в Украине за сутки зарегистрировали 2328 случаев коронавируса.