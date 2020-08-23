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В Италии 1200 случаев заражения коронавирусом за сутки

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В Италии 1200 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки в Италии составило 1 210. Об этом сообщило в воскресенье министерство здравоохранения республики.

От последствий коронавирусной инфекции скончались семь человек, общее число летальных исходов достигло 35 437, указывается в ежедневной сводке ведомства.

Число заражений, отличающихся по большей части бессимптомным течением вызываемого коронавирусом заболевания, растет во всех регионах. Наибольшее число новых случаев — 239 — зарегистрированы снова в Ломбардии, которая считалась эпицентром локальной вспышки пандемии. По словам представителей местных властей, две трети инфицированных — итальянцы, вернувшиеся с отдыха из-за границы и их близкие. В столичной области Лацио выявлено 184 новых заразившихся. Единицам потребовалась госпитализация.

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В субботу впервые после карантина, завершившегося в середине мая, суточный прирост новых заражений превысил тысячу. Тем не менее, как заявил в опубликованном в воскресенье в газете La Repubblica интервью министр здравоохранения Роберто Сперанца, нынешнюю ситуацию с уровнем госпитализаций и малой заполненностью отделений интенсивной терапии больными COVID-2019 нельзя сравнивать с тем, что наблюдалось в марте-апреле, когда тяжелых больных насчитывалось более 4 тыс., а летальных исходов — сотни в день. Министр также заверил, что правительство не будет вводить новый общенациональный карантин.

Италия, коронавирус
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