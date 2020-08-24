В Украине 1 799 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 1 799 заболевших за сутки Covid-19, при этом 289 человек выздоровели, 22 ранее заболевших умерли, сообщил утром на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, среди заболевших 127 детей. 86 медиков, госпитализированы 279 заболевших.

Днем ранее, 23 августа, было 1 987 заболевших за сутки Covid-19, 22 августа был абсолютный антирекорд — 2 328 инфицированных за сутки, 21 августа — 2 106 заболевших, 20 августа— 2134, 19 августа — 1967 новых больных.

Количество инфицированных составило на утро понедельника 106 757 человек, выздоровевших — 52 524, умер с начала пандемии от Covid-19 2 293 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 51 940 человека, что на 1 488 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области (241), в Киеве (209), в Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141), Тернопольской (139) областях.

По словам Степанова, за сутки было сделано 13 542 теста на COVID-19 , из них 9350 — методом ПЦР.

Кроме того, по данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 813 подозрений на заболевание Covid-19.