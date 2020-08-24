В Украине 1 799 человек заболели COVID-19 за минувшие сутки

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 1 799 заболевших за сутки Covid-19, при этом 289 человек выздоровели, 22 ранее заболевших умерли, сообщил утром на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, среди заболевших 127 детей. 86 медиков, госпитализированы 279 заболевших.
Днем ранее, 23 августа, было 1 987 заболевших за сутки Covid-19, 22 августа был абсолютный антирекорд — 2 328 инфицированных за сутки, 21 августа — 2 106 заболевших, 20 августа— 2134, 19 августа — 1967 новых больных.
Количество инфицированных составило на утро понедельника 106 757 человек, выздоровевших — 52 524, умер с начала пандемии от Covid-19 2 293 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 51 940 человека, что на 1 488 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области (241), в Киеве (209), в Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141), Тернопольской (139) областях.
По словам Степанова, за сутки было сделано 13 542 теста на COVID-19 , из них 9350 — методом ПЦР.
Кроме того, по данным, опубликованным на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 1 813 подозрений на заболевание Covid-19.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016