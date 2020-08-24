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В МИД заверили, что Украина никогда не пойдет на нежелательные уступки

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В МИД заверили, что Украина никогда не пойдет на нежелательные уступки

Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут ее территориальную целостность, развитие, как европейской, демократической страны и не создадут в середине Украины мины замедленного действия, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Я хочу заверить вас, что Украина никогда не пойдет на уступки, которые подорвут нашу территориальную целостность, наше развитие, как европейской, демократической страны и не создадут в середине Украины мины замедленного действия. Для нас абсолютно ключевым является возобновление нашей территориальной целостности и наше движение вперед, как европейской, евроатлантической страны», — сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Киеве в понедельник, отвечая на вопрос, в чем Украина готова уступить в вопросе проведения выборов на оккупированной территории.

В то же время Маас добавил, что «нет разницы в подходах относительно того, что выборы все-таки должны состояться».

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«Речь идет о времени проведения выборов. То есть, необходимо достигнуть ситуации, создать основания для проведения этих выборов. Каким образом эта процедура будет применена, не ясно. Есть положения в Минских договоренностях. Мы о них как раз и говорим. Но есть разные подходы. Но все стороны должны быть готовы вести разговор об этом. И если это есть, я считаю, что это очень позитивно, и есть надежда на то, что мы найдем позитивное решение, и я буду говорить об этом также с французским коллегой в следующие недели», — добавил он.

нормандский формат, Дмитрий Кулеба
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