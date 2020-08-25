В Украине за сутки еще 1 658 случаев коронавируса

В Украине по состоянию на 25 августа лабораторно подтверждено 108 415 случаев COVID-19, из них за сутки - 1 658.

Об этом сообщается на сайте Системы мониторинга СНБО.

Напомним, что по состоянию на утро понедельника было выявлено 1 799 новых заболевших Covid-19.

Днем ранее, 23 августа, было 1 987 заболевших за сутки Covid-19, 22 августа был абсолютный антирекорд — 2 328 инфицированных за сутки, 21 августа — 2 106 заболевших, 20 августа— 2134, 19 августа — 1967 новых больных.