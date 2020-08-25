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Тихановская видит своей задачей подготовку новых выборов в Беларуси

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Тихановская видит своей задачей подготовку новых выборов в Беларуси

Оппозиционный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что ее задачей является провести подготовку к новым выборам в стране.

Об этом она рассказала в интервью DW.

По словам Тихановской, вокруг нее уже «образовалась команда из специалистов», которые помогут ей «в этот сложный период».

«Моя задача состоит в том, чтобы эту команду сплотить, организовать и направить в нужное русло, а именно — на подготовку к новым честным и прозрачным выборам», — отметила Тихановская.

21 августа она через своего адвоката подала жалобу в Верховный суд о признании недействительными результатов президентских выборов 9 августа.

За время пребывания Светланы Тихановской в Вильнюсе, где она находится после своего вынужденного отъезда из Минска, экс-кандидат в президенты Беларуси успела пообщаться с некоторыми мировыми лидерами. По ее словам, все они были «очень вдохновлены тем, что сейчас происходит в Беларуси, подвигом людей, вставших на защиту своих прав».

Президент США Дональд Трамп с Тихановской не связывался, однако разговор с представителями американской администрации у нее был.

Российская сторона пока воздерживается от контактов со Светланой Тихановской и членами Координационного совета оппозиции, созданного ее сторонниками в Беларуси. При этом Тихановская заверила, что они готовы к общению. «Мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями стран, которые в этом заинтересованы, и никому не откажем в общении», — подчеркнула она.

Тихановская заявила, что Беларусь хотела бы иметь близкие экономические и политические отношения со всеми странами. Главным условием для этого является независимость Беларуси. «Это то, что вообще не обсуждается, не продается, и не подлежит никаким комментариям», — подчеркнула кандидат в президенты Беларуси.

Ранее сообщалось, что заместитель госсекретаря США Стивен Биган в понедельник встретился в Вильнюсе с оппозиционным кандидатом в президенты Беларуси Светланой Тихановской.

После встречи Биган заявил, что его главной целью было «узнать мнение белорусского народа и получить информацию о том, что он делает для того, чтобы получить право самостоятельно определять свою судьбу». Тихановская, по его словам, произвела на него большое впечатление.

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В Беларуси две недели продолжаются протесты против обнародованных результатов президентских выборов 9 августа, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.

Беларусь, Светлана Тихановская
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