Apple начала сборку новых смартфонов iPhone SE 2020 в Индии

Компания Apple начала сборку смартфона второго поколения iPhone SE 2020 в Индии в сотрудничестве с компанией Wistron в Бангалоре. Об этом во вторник сообщает газета Hindustan Times.

Генеральный директор Apple Тим Кук заявил изданию, что производство в Индии является одним из главных приоритетов компании. «Я считаю, что Индия является очень важным рынком в долгосрочной перспективе. Это сложный рынок, но мы многому учимся. Компания начала производство iPhone SE 2020, что очень важно для усиления позиций Apple в Индии», — сказал он.

По данным Hindustan Times, Apple попросила одного из своих поставщиков в Китае наладить доставку деталей iPhone SE в Индию, где до 2019 года собирался iPhone SE первого поколения. Это позволит американской компании избежать уплаты пошлины в размере 20% на импорт готовых устройств сотовой связи. Розничные цены на базовую модель смартфона в Индии составляют $560. В Соединенных Штатах расценки на бюджетный смартфон достигают $399, операторы связи продают его со скидкой.

Презентация iPhone SE 2020, который стал самым доступным из всех продающихся средств связи американской компании, состоялась 15 апреля. Объем встроенной памяти в зависимости от стоимости достигает 64, 128 и 256 Гб. Внешне он похож на модель iPhone 8 и выполнен в черном, белом и красном цветах.

Apple также планирует сборку в Индии своего нового флагманского телефона iPhone 12 в середине 2021 года.