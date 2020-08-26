Белорусский рубль девальвировал на фоне протестов

Белорусский рубль потерял 1,5% к доллару в пятницу и почти 2,0% в понедельник. Снижение курса ко всем валютам продолжается и утром в среду, 26 августа.
Как отмечают местные СМИ, что значение корзины валют выросло ещё на 1,03%, с начала недели — уже на 4,03%. Это больше, чем за предыдущие три недели.
По информации banki24.by по состоянию на полден среды курс доллара поднялся до 2,6480 BYN/USD — нового абсолютного максимума. Предыдущий рекорд — 2,6396 BYN — продержался чуть более пяти месяцев.
Курс евро уже четвёртый день подряд обновляет исторический максимум, поднявшись ещё на 0,0515 BYN — до 3,1283 BYN/EUR. С начала августа рекорд обновляется уже восьмой раз.
Нацбанк Белоруссии не планирует вводить ограничений на валютном рынке, чтобы остановить продолжающееся снижение курса белорусского рубля, заявлял в интервью Reuters член правления Нацбанка Дмитрий Мурин.
Как сообщалось, в Беларуси третью неделю продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа. По официальным данным, Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская — 10,1%.
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