В Украине за сутки снова почти 2000 заболевших коронавирусом

В Украине по состоянию на 27 августа лабораторно подтверждено 112 059 случаев COVID-19, из них за сутки - 1 974.

При этом умерли от коронавируса 49 больных, а выздоровели 763 человека.

Об этом сообщается в Системе мониторинга СНБО.