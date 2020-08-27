В Киевской области могут усилить карантинные ограничения

Глава Киевской ОГА Василий Володин заявил о том, что в области есть предпосылки для усиления карантинных ограничений. Об этом говорится в его обращении к жителям Киевской области, опубликованном на сайте ОГА.

«Ситуация с распространением и последствиями коронавирусной инфекции ежедневно ухудшается. Показатели заболеваемости стремительно растут. К сожалению, как и показатели смертности. За 26 августа у нас уже шесть умерших от последствий COVID-19. Выражаю свои соболезнования близким погибших. Нет большего горя, как терять родных людей. Часть области уже в „оранжевой“ зоне опасности распространения болезни. Еще часть — в „желтой“. Есть серьезные предпосылки для дальнейших ограничений», — говорится в обращении.

По его словам, с возобновлением работы учебных заведений и с возвращением большинства граждан из отпусков, могут возникнуть дополнительные задачи по противодействию распространению коронавируса.

Володин отметил, что нужно соблюдать правила для того, чтобы ситуация не ухудшилась. Он отметил, что правила остаются простыми:

носить маски во всех общественных местах, транспорте и других точках скопления людей;

постоянно мыть руки и обрабатывать их дезинфекторами;

пожилым людям не выходить без особой надобности из дома;

ограничить проведение религиозных мероприятий;

все мероприятия проводить на площадках из расчета не менее 5 квадратных метров на 1 человека;

делать температурный скрининг;

соблюдать социальной дистанции в полтора метра;

беспокоиться об укреплении своего здоровья и повышения иммунитета;

избегать посещения без особых потребностей регионов «красной зоны».

«Отдельно обращаюсь к власти на местах: прошу уделить большое внимание дезинфекции общественного транспорта, увеличению единиц транспорта на маршрутах, разработке и запуске новых или альтернативных маршрутов. И просьба ко всем: при анализе новостей на тему коронавируса, пользуйтесь только проверенными источниками. Не доверяйте фейкам и „сарафанному“ радио», — добавил Володин.

Напомним, Кабинет министров продлил до 31 октября адаптивный карантин и усилил некоторые ограничения. Правительство запретило в «зеленых» зонах дискотеки, работу ночных клубов, заведений общественного питания с организацией досуга. Члены правительства считают, что такие заведения не соблюдают карантин, а также способствуют распространению коронавируса среди молодежи.

В то же время главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил о том, что Запорожье, Черкассы и Чернигов сегодня находятся под угрозой вспышки коронавируса. По его словам, сейчас медики изучают показатели, указывающие на динамику, чтобы определить причины роста заболеваемости.