Путин открыл трассу «Таврида» в аннексированном Крыму

Трасса "Таврида", соединяющая Керчь и Севастополь, официально открыта в аннексированном Крыму. По ней уже проехал президент России Владимир Путин, сообщают в четверг российские СМИ.

Трасса "Таврида" - четырехполосная автодорога первой технической категории, которая по планам россиян станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей.

Проезд по "Тавриде" от Керчи до Симферополя займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя - менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа. Общая протяженность трассы составляет 250,7 км. Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.