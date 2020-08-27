Украина присоединилась к заявлению ЕС о нечестности выборов в Беларуси

В МИД сообщили, что Украина присоединилась к заявлению ЕС, которое характеризует недавние выборы в Беларуси как не соответствовавшие международным стандартам.
Об этом сообщили в прессслужбе МИД в ответ на запрос «Европейской правды».
«За последние три недели была обнародована одна декларация ЕС (11 августа этого года ), открытая к присоединению третьих стран: „Беларусь: декларация Высокого представителя по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС относительно выборов президента“. Украина присоединилась к указанной декларации » - сообщили в МИД.
Европейский союз в своей призвал белорусские власти «немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных», напоминая, что избирательный процесс не соответствовал международным стандартам, ожидаемым от государства-члена ОБСЕ.
В заявлении говорится о возможности введения санкций в отношении лиц, ответственных за насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов.
«Европейский союз будет и впредь поддерживать демократическую, независимую, суверенную, процветающую и стабильную Беларусь», — говорится в заявлении.
Кроме Украины к заявлению присоединились Черногория, Северная Македония, Сербия, Албания, Босния и Герцеговина.
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