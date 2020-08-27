Всемирный банк приостановил публикацию рейтинга Doing Business из-за ошибок

Публикация рейтинга стран по условиям ведения бизнеса Doing Business приостановлена, такое решение принял Всемирный банк. Сообщение об этом опубликовано на сайте организации.

ВБ решил провести аудит сбора и обработки данных. Поводом для него стали нарушения, связанные с изменением данных в опубликованных ранее отчетах. О конкретных ошибках ВБ не сообщил.

Под пересмотр попадут данные отчетов за последние пять лет, проверкой будет заниматься группа внутреннего аудита Всемирного банка.

«Мы будем действовать на основе полученных результатов и ретроспективно скорректируем данные стран, которые больше всего пострадали от нарушений», — заверили в банке.

Всемирный банк составляет рейтинг Doing Business ежегодно с 2002 года. Благоприятные условия для ведения бизнеса оцениваются по 10 категориям: регистрация предприятий, получение разрешения на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, получение кредитов, уплата налогов и т.д.