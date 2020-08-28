В клинике Charite сообщили об улучшении состояния Навального

Российский блогер Алексей Навальный все еще в коме, его состояние серьезное, но угрозы для жизни нет. Об этом сообщила в пятницу берлинская клиника Charite, в которой он находится.

«Симптоматика холинергического кризиса, вызванного блокированием холинэстеразы в организме, спадает», — сообщили врачи.

«Его состояние остается серьезным, острой угрозы для жизни нет. Как и прежде нельзя предсказать возможные долгосрочные последствия тяжелого отравления», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщается, Навальный продолжает находиться в коме и подключен к ИВЛ.