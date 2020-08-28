До конца года Кабмин рассчитывает получить еще один транш МВФ

Кабинет Министров ожидает получить еще один транш Международного валютного фонда в 2020 году.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правительстве.

«В этом году мы ожидаем второй транш, а третий уже в следующем году», — сказал собеседник.

Он предположил, что второй транш может быть получен после принятия госбюджета на 2021 год.

Напомним, 12 июня Украина получила первый транш от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 2,1 млрд долларов.