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В Минске несколько тысяч женщин вышли на акцию протеста

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В Минске несколько тысяч женщин вышли на акцию протеста

Несколько тысяч женщин вышли сегодня на протестную акцию «Женский марш» в центре белорусской столицы.

Собравшиеся держат в руках цветы, бело-красно-белые флаги и бело-красно-белые зонты, а также скандируют «Позор», «Не забудем, не простим», «Жыве Беларусь».

Между тем силовые ведомства подогнали к площади Победы автозаки. Милиция предупреждает участников акции о незаконности мероприятия. Присутствует ОМОН. Согласно поступающим сообщениям, как минимум один человек - мужчина, уже задержан.

В то же время в белорусской столице состоялись два автопробега в поддержку президента Александра Лукашенко. Один из них, как сообщило сетевое издание tut.by, под названием «За мир, за Беларусь» прошел в центре города по проспектам Победы и Независимости. В акции участвовало более 100 автомобилей, на которых развевались государственные красно-зеленые флаги Белоруссии. Кроме того, под Минском от мемориального комплекса «Курган славы» был дан старт другому автопробегу сторонников действующей власти — «Золотое кольцо Минщины», — в котором по сообщениям агентства БелТА, приняли участие 800 человек, а общая протяженность маршрута составила 200 км.

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Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов.

Сразу после подведения итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Созданный в стране Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты. Власти заявляют о необходимости прекратить незаконные акции.

Беларусь, выборы
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