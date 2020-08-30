В Украине более 2000 человек заболели Covid-19 за минувшие сутки

В Украине по состоянию на утро воскресенья выявлено 2 096 заболевших Covid-19 за сутки, при этом за тот же период 596 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.
Днем ранее, 29 августа, был выявлен 2 481 заболевший Covid-19 за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, 28 августа было 2 438 заболевших за сутки, 27 августа— 1 974, 26 августа — 1 670 заболевших.
Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 119 074 человека, выздоровевших — 56 734, умерли с начала пандемии от Covid-19 2 527 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 59 813 человек, что на 1 465 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях. Больше всего выздоровевших — в Харьковской области (111), умерших — в Киеве (9).
Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 200 подозрений на заболевание Covid-19.
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