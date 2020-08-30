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Лукашенко снова попозировал с автоматом на фоне резиденции

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Лукашенко снова попозировал с автоматом на фоне резиденции

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прислала «РИА Новости» фотографию Александра Лукашенко с автоматом на фоне его резиденции — Дворца независимости, сообщает российское агентство. Так она ответила на вопрос журналистов о том, где находится глава государства во время акции оппозиции в Минске.

О том, что президент Лукашенко находился во Дворце независимости во время проходившей рядом акции протеста, заявил и близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого»

«Стали известны подробности снимка, который сейчас разлетелся по всем ТГ-каналам (на котором запечатлен Лукашенко с автоматом в руках перед своей резиденцией — Ред.). Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент», — говорится в сообщении.

В то же время «Радио Свобода» пишет, что снимок неактуален: в городе долгое время идет дождь, но и перед тем, как он начался, протестующие и журналисты не видели на территории дворца человека в такой одежде.

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Неделю назад, 23 августа, в то время как в городе также проходила многотысячная акция протеста против итогов президентских выборов, Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках. Главу государства сопровождал его 15-летний сын Николай, одетый в военную форму и тоже вооруженный.

Беларусь, Александр Лукашенко
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