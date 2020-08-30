Лукашенко снова попозировал с автоматом на фоне резиденции

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт прислала «РИА Новости» фотографию Александра Лукашенко с автоматом на фоне его резиденции — Дворца независимости, сообщает российское агентство. Так она ответила на вопрос журналистов о том, где находится глава государства во время акции оппозиции в Минске.
О том, что президент Лукашенко находился во Дворце независимости во время проходившей рядом акции протеста, заявил и близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал «Пул первого»
«Стали известны подробности снимка, который сейчас разлетелся по всем ТГ-каналам (на котором запечатлен Лукашенко с автоматом в руках перед своей резиденцией — Ред.). Фото было сделано около 16:00. В тот момент, когда блуждающая толпа была у Дворца независимости, там был и президент», — говорится в сообщении.
В то же время «Радио Свобода» пишет, что снимок неактуален: в городе долгое время идет дождь, но и перед тем, как он начался, протестующие и журналисты не видели на территории дворца человека в такой одежде.
Неделю назад, 23 августа, в то время как в городе также проходила многотысячная акция протеста против итогов президентских выборов, Лукашенко прибыл в свою резиденцию с автоматом в руках. Главу государства сопровождал его 15-летний сын Николай, одетый в военную форму и тоже вооруженный.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016