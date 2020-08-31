Индия вышла на третье место в мире по числу умерших из-за коронавируса

Количество выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Индии увеличилось за минувшие сутки на 78 512, а число умерших из-за инфекции выросло на 971. Как сообщает в понедельник индийское министерство здравоохранения и благосостояния семьи на своем сайте, общее количество инфицированных составило 3 621 245, число летальных исходов - 64 469.
Таким образом, Индия по числу умерших из-за коронавируса обогнала Мексику. По данным властей латиноамериканской страны, на ее территории зафиксировано 64 158 летальных случаев. По этому показателю Индия занимает теперь третье место в мире после Бразилии (120 828 - данные Минздрава страны) и США (183 068 - данные Университета Джонса Хопкинса).
С 4 августа Индия фиксирует самый высокий в мире суточный рост числа заразившихся. При этом пятый день подряд в стране отмечается более 75 тыс. новых заболевших.
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