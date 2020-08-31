Глава МИД Германии Маас призывал украинскую власть провести выборы на Донбассе

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук уверен, что ключевым условием достижения мира на Донбассе должно стать проведение выборов в ОРДЛО.

О выполнении этого пункта Минских соглашений Украине неоднократно напоминали партнеры по Нормандскому формату. В частности, такое заявление недавно сделал глава внешнеполитического ведомства Германии Х. Маас.

Об этом Виктор Медведчук рассказал в интервью интернет-изданию Politeka.

Так, по его словам, министр иностранных дел Германии в очередной раз подчеркнул, следующая встреча представителей Нормандской четверки возможна лишь в случае выполнения решений Парижского саммита и Минских соглашений, которые подразумевают проведение выборов в ОРДЛО.

«В ходе переговоров Х. Мааса в Москве ему была переподтверждена российская позиция о том, что необходимо выполнять решения Парижского саммита». Более того, Х. Маас заявил, что сама возможность проведения встречи глав МИД «нормандской четверки» в сентябре будет зависеть от реализации договоренностей Парижского саммита: «Для того, чтобы мы встретились в „нормандском формате“ в сентябре на уровне министров иностранных дел, нам надо говорить, каким образом реализуются решения, достигнутые в Париже». Он призвал украинскую сторону решить в рамках минских переговоров вопросы проведения выборов в ОРДЛО: «Наш призыв не переставать прикладывать усилия, а заниматься политическими задачами, в частности, проведением выборов в ОРДЛО», — отметил Виктор Медведчук.

При этом, политик весьма скептически высказался о назначении Леонида Кравчука главой украинской делегации в Минской ТКГ.

По его мнению, этим кадровым решением Зеленский всего лишь имитирует бурную деятельность касательно урегулирования конфликта на Донбассе. На самом деле, Кравчук ничего не решает, а достижение мира зависит исключительного от политической воли Зеленского, которую он не проявляет.

«Я расцениваю это назначение как очередной пиар-ход власти, направленный на имитацию бурной деятельности. Это делается для того, чтобы продемонстрировать желание добиться мира, сделать вид, что есть какие-то шаги в направлении его достижения.

Происходит то, что я предсказал еще при назначении Кравчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе, приведя слова из известной басни Ивана Крылова „Квартет“: „А вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь“. От Кравчука ничего не зависит, и, к сожалению, для Украины, добиться позитивных результатов в вопросе установления мира у него не получится, потому что это полностью зависит от политической воли Президента Зеленского, а такая воля напрочь отсутствует, и сегодня абсолютно понятно, что при этой власти добиться мира, возвращения людей и территорий не получится», — добавил Виктор Медведчук.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что единственным путем достижения мира на Донбассе является неукоснительное выполнение Минских соглашений.

«Для мирного урегулирования важна не фамилия, а именно и исключительно политическая воля Президента Украины, готовность выполнять Минские соглашения, а не искать пути для того, чтобы уклониться от их выполнения, рассуждать о планах А и Б, требовать „расшифровать“ пункты Минских соглашений, что иначе как абсурдным и примитивным назвать нельзя. Ни у Зеленского, ни у его команды нет политической воли для реализации Минских соглашений. И пока эта воля не появится, никаких результатов от любого назначения не будет», — сказал Виктор Медведчук.