Рада из-за местных выборов внесет изменения в календарный план

Верховная Рада внесет изменения в свой календарный план в связи с предстоящими местными выборами, заявляет председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
«На этой неделе будет рассматриваться постановление, оно уже зарегистрировано, в среду его рассмотрит комитет, а Верховная Рада планирует рассмотрение на четверг — изменение календарного плана работы Верховной Рады. Мы, принимая его на прошедшей сессии, договаривались, что будет подряд две недели работы в регионах, связанные с проведением местных выборов», — сказал Разумков на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает Интерфакс-Украина.
Напомним, 30 июля вступило в силу постановление Верховной Рады о назначении выборов в местные органы власти на воскресенье, 25 октября, текущего года.
Предусмотрено, что 25 октября пройдут «очередные выборы депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов», кроме аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.
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