Рада осенью рассмотрит законопроекты о госбюджете, референдуме и завершении реформы децентрализации

Верховная Рада IX-го созыва на четвертой пленарной сессии, которая стартует 1 сентября, рассмотрит проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», а также ряд законопроектов, продолжающих начатые ранее реформы, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа» в соцсети Facebook.

Среди перечисленных вопросов: принятие законопроектов о государственных символах, во втором чтении — законопроекта о всеукраинском референдуме, завершение реформы децентрализации, в частности принятие законов об укрупнении районов.

Кроме того, Рада планирует рассмотреть законодательство об индустриальных парках и локализации производства, проекты законов о создании виртуальной экономической зоны «Дия Сity», вопросы экономической безопасности и обороны государства, а также продолжить реформу парламента.