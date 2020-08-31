Рада осенью рассмотрит законопроекты о госбюджете, референдуме и завершении реформы децентрализации

Верховная Рада IX-го созыва на четвертой пленарной сессии, которая стартует 1 сентября, рассмотрит проект закона «О Государственном бюджете Украины на 2021 год», а также ряд законопроектов, продолжающих начатые ранее реформы, сообщает пресс-служба партии «Слуга народа» в соцсети Facebook.
Среди перечисленных вопросов: принятие законопроектов о государственных символах, во втором чтении — законопроекта о всеукраинском референдуме, завершение реформы децентрализации, в частности принятие законов об укрупнении районов.
Кроме того, Рада планирует рассмотреть законодательство об индустриальных парках и локализации производства, проекты законов о создании виртуальной экономической зоны «Дия Сity», вопросы экономической безопасности и обороны государства, а также продолжить реформу парламента.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016