В РФ собираются уже в ноябре начать массовую вакцинацию от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса людей из групп риска начнется в ноябре-декабре, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Тогда же препарат станет поступать в регионы, добавил чинновник, которого цитируют российские СМИ. На этой неделе стартуют пострегистрационные исследования.

«Набираются группы добровольцев, 40 тысяч человек. Это плацебо-контролируемые исследования, которые позволят нам, в том числе, на большой популяции отслеживать все нюансы, детали. Мы видим, что вакцина эффективна, безопасна», — отметил глава российского ведомства.

Ранее в августе Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19. Препарат получил наименование «Спутник V».

Во многих странах мира высказали сомнения в его эффективности и безопасности.