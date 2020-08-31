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В НАБУ заявили, что Сытник остается директором бюро

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В НАБУ заявили, что Сытник остается директором бюро

Факт признания неконституционным указа президента о назначении на должность не прекращает полномочий директора Национального антикоррупционного бюро Украины или любого другого лица, которое назначает глава государства, и не означает автоматического его увольнения, говорится в заявлении, обнародованном пресс-центром Бюро в понедельник.

«Пока Верховная Рада не примет соответствующих изменений в законодательство, Артем Сытник должен по закону выполнять свои полномочия в должности директора НАБУ. Поэтому пока организация работает в штатном режиме», — говорится в заявлении.

В то же время, отмечают в НАБУ, наличие соответствующего решения Конституционного суда ставит под угрозу возможность назначения нового директора Бюро.

«Чтобы устранить этот риск, нужно урегулировать вопрос в законодательном поле, с обязательным сохранением гарантий независимости института, ключевым элементом которой является особая процедура назначения и снятия директора с должности. Национальное бюро готово присоединиться к приведению законодательства в соответствие Основному закону», — добавили в НАБУ.

Также в Бюро напоминают, что согласно ст.5 закона Украины «О Национальном антикоррупционном бюро Украины» пока что полномочия директора Бюро прекращаются в связи с истечением срока полномочий или смертью. Его нельзя уволить, а указ президента Украины о назначении не может быть отменен, кроме оснований, указанных в этой статье, среди которых отсутствует «признание указа президента Украины неконституционным». Любое другое решение будет выглядеть сомнительно и предоставлять возможности для дальнейшего обжалования в суде как незаконное.

«Нет правовых оснований и для того, чтобы определять временно исполняющего полномочия директора, ведь сам директор Национального бюро не находится ни на больничном, ни в отпуске и не отсутствовал на рабочем месте с других законных оснований», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 28 августа Конституционный суд Украины принял решение о неконституционности указа от 16 апреля 2015 года о назначении Сытника директором НАБУ. Конституционное представление было передано 51 народным депутатом в КС 20 мая 2020 года

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«Признать таким, который не соответствует Конституции Украины (является неконституционным), указ президента Украины „О назначении А.Сытника директором НАБУ“ от 16 апреля 2015 года № 218/2015», — говорится в решении КС.

Отмечается, что вышеуказанный указ о назначении Сытника утрачивает силу со дня принятия КС этого решения.

Решение КС является обязательным, окончательным и таким, которое не может быть обжаловано.

НАБУ, Артем Сытник
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