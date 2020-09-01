В России уже более миллиона случаев заражения коронавирусом

Количество выявленных случаев заболевания COVID-19 в России превысило 1 млн, сообщает оперативный местный штаб.

За последние сутки положительные тесты на коронавирус были подтверждены у 4729 человек, за время эпидемии от болезни скончались более 17 тыс. россиян.

Первые зараженные коронавирусом люди были выявлены в России 31 января. 11 июня число заболевших в России превысило 500 тыс. человек.