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После разоблачений биолабораторий США в Украине Медведчук стал главным врагом Госдепа – антиглобалистское СМИ

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После разоблачений биолабораторий США в Украине Медведчук стал главным врагом Госдепа – антиглобалистское СМИ

Госдеп США, действуя через свое посольство в Украине, начал дискредитирующую кампанию против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом говорится в статье на антиглобалистском сайте Stalker Zone.

В последнее время, в основном из американских источников стала активно появляться информация о том, что данные по деятельности биолабораторий на территории Украины, обнародованные народным депутатом Виктором Медведчуком, якобы, являются фейком.

В частности, автор статьи Дмитрий Скворцов пишет о том, что подобная статья появилась на сайте посольства США в Украине

«Руководитель посольства США на Украине Кристина Квин решила отметиться в титанической борьбе госдеповского начальства с «российскими фейками по всему миру». Сразу скажем, получилось в лучших традициях прекрасной половины американского дипкорпуса ... На сайте посольства она опубликовала свою статью «Мы все должны бороться против дезинформации»... остановимся на вопросе, жизненно важном для аборигенов, которых поучает Большая Белая Сестра. А именно — на «фейке об американских биолабораториях на Украине»: «Многие фальшивые рассказы, атакующие отношения Украины с Западом и её реформы, происходят непосредственно из российских источников ... Неслучайно мы недавно видели, как древняя русская дезинформация — и откровенная ложь — о „тайных американских биолабораториях“ вновь была запущена одновременно в Грузии и Украине ...», - говорится в статье.

Точно такая же риторика по словам Скворцова звучит в высказывании заместителя помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Джорджа Кента.

«В 2018 г. в связи с разоблачениями экс-министра госбезопасности Грузии (не РФ, заметьте) о деятельности биолабораторий под Тбилиси, тему американских биолабораторий на Украине вновь поднял украинский политик Ренат Кузьмин. Уже в 2020 г. активную деятельность по выяснению природы этих лабораторий начал Медведчук. Зампомощника госсекретаря США по вопросам Европы и Азии Джордж Кент не придумал ничего лучше, чем заявить, что „любимый украинский политик Путина ввел в игру на Украине российскую дезинформацию“ относительно „американских биолабораторий“. Да только поводом к обеспокоенности Медведчука стала опубликованная в... Болгарии (стране НАТО, откроем американским дипломатам) карта расположения биолабораторий на Украине», — отмечает журналист.

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Кроме того, Дмитрий Скворцов напомнил, что первая информация об американских биолабораториях появилась 8 лет назад.

«Ещё в перовой половине текущего десятилетия киевский еженедельник „2000“ вёл журналистское расследование, связанное с этими лабораториями. В 2012 году первые результаты этого расследования я лично озвучил как минимум пяти министрам правительства Азарова ... Одна из лабораторий планировалась в Харьковской области», — резюмирует автор статьи.

Ранее Виктор Медведчук потребовал начать уголовное расследование в связи с заражением четырех сотрудников американской биолаборатории в Одессе.

США, Виктор Медведчук
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