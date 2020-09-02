В Украине снова почти 2500 новых случаев коронавируса

В Украине за последние сутки зарегистрировали 2 495 случаев заражения коронавирусом, общее их количество достигло 125 798.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

За сутки умер 51 больной, выздоровели же от коронавируса 1 015 человек.

Как сообщалось 1 сентября было зафиксировано 2 088 заболевших за сутки, 31 августа - 2 141, 30 августа - 2 096, 29 августа - 2 481 заболевший, что было прежним максимальным показателем с начала пандемии.

Количество инфицированных с начала пандемии на утро среды составило 125 798 человек, выздоровевших – 58 817, умерли с начала пандемии 2 656 человек.

Сейчас в Украине Covid-19 болеют 64 325 человек, что на 1 429 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев за минувшие сутки - в Киеве (332), Харьковской (302), Львовской (204), Одесской (204), Тернопольской (201) областях.

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 678 подозрений на заболевание COVID-19.