Лавров заявил про наличие 200 экстремистов из Украины в Беларуси

Около 200 «натренированных на территории Украины экстремистов» в настоящее время находятся в Беларуси. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем.

«По нашим оценкам, около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь», — сказал он.

Также, по словам Лаврова, у РФ есть подтвержденные сведения, что деятельность по дестабилизации ситуации в Беларуси ведется с территории Украины.